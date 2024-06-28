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Макарова Пелагея Феофановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Макарова Пелагея Феофановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2430-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.09.1866
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
12.09.1866
Возраст (лет)
18
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Исповедывал: священник Маврин Михаил; Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.7, лист: 589
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Макарова Пелагея Феофановна, дочь (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Макаров Феофан Яковлевич, купец (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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