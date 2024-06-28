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Трофим Гаврилович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Трофим Гаврилович
Тип записи
о смерти
Номер записи
2410-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
11.06.1866
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Маврин Михаил; Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион, пономарь Фроловский Иван
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.7, лист: 585
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Мария Ефимовна, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Трофим Гаврилович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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