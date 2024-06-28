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Егор Ефимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Егор Ефимович
Тип записи
о смерти
Номер записи
2405-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
11.04.1866
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион, пономарь Фроловский Иван
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.7, лист: 583
Полная запись МК
Счёт умерших: 4 жен
Умерш. - Мария Егоровна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Егор Ефимович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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