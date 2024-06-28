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Иоанн Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иоанн Васильевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2381-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.10.1868
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
17.10.1868
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от горла
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.15, лист: 549
Полная запись МК
Счёт умерших: 32* муж
Умерш. - Иоанн Васильевич, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Василий Яковлевич, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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