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Василий Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Василий Михайлович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2353-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.07.1868
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
25.07.1868
Возраст (лет)
4
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от завала в горле
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.15, лист: 543
Полная запись МК
Счёт умерших: 22 муж
Умерш. - Василий Михайлович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Михаил Стефанович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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