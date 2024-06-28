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Вергизова Анисия

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Анисия
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2324-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.02.1868
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Дата смерти
20.02.1868
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Исповедывал: священник Маврин Михаил; Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.15, лист: 537
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Вергизова Анисия, дочь
Мать умерш. - Вергизова Настасья Трофимовна, солдатка
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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