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Овчинников Артемий Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Овчинников Артемий Михайлович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2312-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.12.1869
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
20.12.1869
Возраст (лет)
2
Причина смерти
оспой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион, причетник Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.16, лист: 549 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 65 муж
Умерш. - Овчинников Артемий Михайлович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Овчинников Михаил, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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