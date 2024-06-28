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Феодосья Феодоровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Феодосья Феодоровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2280-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.08.1869
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
24.08.1869
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион, причетник Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.16, лист: 545 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 40 жен
Умерш. - Феодосья Феодоровна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Феодор Кузьмич, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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