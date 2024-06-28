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Спиридон Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Спиридон Иванович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2209-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.03.1869
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
24.03.1869
Возраст (месяцев)
3
Возраст (недель)
2
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион, причетник Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.16, лист: 532 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Спиридон Иванович, сын (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Иван Алексеевич, государственный крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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