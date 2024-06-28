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Иван Дементиевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иван Дементиевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
2199-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
26.02.1869
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил, дьячек Самуилов Иларион, причетник Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.16, лист: 530 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 муж
Умерш. - Павел Иванович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Иван Дементиевич, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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