Васильева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Анна Петровна

Васильева Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильева Анна Петровна
Тип записи
о смерти
Номер записи
2183-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
04.09.1870
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
вдова, диакона жена
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.26, лист: 565 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 27 жен
Умерш. - Дарья Власовна, дочь
Мать умерш. - Васильева Анна Петровна, вдова, диакона жена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close