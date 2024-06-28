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Дарья Власовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Дарья Власовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2183-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.09.1870
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Дата смерти
04.09.1870
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.26, лист: 565 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 27 жен
Умерш. - Дарья Власовна, дочь
Мать умерш. - Васильева Анна Петровна, вдова, диакона жена
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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