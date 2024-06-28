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Степанищев Прокопий Емельянович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Степанищев Прокопий Емельянович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2180-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.08.1870
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
14.08.1870
Возраст (лет)
45
Священнослужители
Исповедывал: священник Маврин Михаил; Совершал погребение: священник Маврин Михаил
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.26, лист: 565 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Степанищев Прокопий Емельянович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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