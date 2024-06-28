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Иван Степанович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иван Степанович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2175-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.07.1870
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
Хутор купцов бузулукских , Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
10.07.1870
Возраст (недель)
6
Причина смерти
от рождения
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.26, лист: 564 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 20 муж
Умерш. - Иван Степанович, сын ( Хутор купцов бузулукских , Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Степан Ефимович, купец ( Хутор купцов бузулукских , Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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