Никита Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Алексеевич

Никита Алексеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Никита Алексеевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2172-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.06.1870
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
03.06.1870
Возраст (лет)
7
Причина смерти
оспой
Священнослужители
Исповедывал: священник Маврин Михаил; Совершал погребение: священник Маврин Михаил
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.26, лист: 563 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 муж
Умерш. - Никита Алексеевич, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Алексей Савельевич, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close