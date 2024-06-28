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Бирюкова Евлампия Феодотовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Бирюкова Евлампия Феодотовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2141-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.01.1870
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
29.01.1870
Возраст (лет)
1
Причина смерти
оспой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Маврин Михаил
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.26, лист: 559 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Бирюкова Евлампия Феодотовна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Бирюков Феодот Петрович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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