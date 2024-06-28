Попова Степанида Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Степанида Иларионовна

Попова Степанида Иларионовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Попова Степанида Иларионовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2129-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.12.1871
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
22.12.1871
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , пономарь Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.30, лист: 692 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 жен
Умерш. - Попова Степанида Иларионовна, дочь (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Попов Иларион Николаевич, государственный крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close