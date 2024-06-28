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Благонадеждина Елена Петровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Благонадеждина Елена Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2127-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.11.1871
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
27.11.1871
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от поносу
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , пономарь Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.30, лист: 692 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 жен
Умерш. - Благонадеждина Елена Петровна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Благонадеждин Петр Егорович, священник (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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