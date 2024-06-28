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Соколов Петр Кузьмич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Соколов Петр Кузьмич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
2109-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.07.1871
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
09.07.1871
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от поносу
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , пономарь Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.30, лист: 689 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Соколов Петр Кузьмич, сын (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Соколов Кузьма Емельянович, государственный крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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