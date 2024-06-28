Поневин Михаил Платонович
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Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Поневин Михаил Платонович
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 2103-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 30.06.1871
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата смерти
- 30.06.1871
- Возраст (недель)
- 5
- Причина смерти
- от младенческой
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , пономарь Надеждин Григорий
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.30, лист: 688 об
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Поневин Михаил Платонович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Поневин Платон Петрович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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