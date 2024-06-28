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Фаниев Илья Федотович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фаниев Илья Федотович
Тип записи
о смерти
Номер записи
2100-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
13.03.1871
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
новобранный солдат
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Меркурьев Косьма , причетник Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.30, лист: 687 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Фаниева Евдокия Ильинична, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Фаниев Илья Федотович, новобранный солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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