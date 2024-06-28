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Михайлов Влас Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлов Влас Петрович
Тип записи
о смерти
Номер записи
2099-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
03.02.1871
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
служащий в Бузулукской команде, рядовой солдат
Священнослужители
Совершал погребение: священник Меркурьев Косьма , причетник Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.30, лист: 687 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Михайлов Ларион Власович, сын
Отец умерш. - Михайлов Влас Петрович, служащий в Бузулукской команде, рядовой солдат
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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