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Вергизова Мелания Севастиановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Мелания Севастиановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2096-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.01.1871
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
26.01.1871
Возраст (лет)
68
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Меркурьев Косьма , причетник Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.30, лист: 687 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Вергизова Мелания Севастиановна, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Вергизов Николай Иванович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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