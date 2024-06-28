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Садчиков Михаил Максимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Садчиков Михаил Максимович
Тип записи
о смерти
Номер записи
2095-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
22.12.1872
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , пономарь Надеждин Григорий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.34, лист: 773 об
Полная запись МК
Счёт умерших: 27 жен
Умерш. - Садчикова Устинья Захаровна, жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Муж умерш. - Садчиков Михаил Максимович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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