Фотеева Анастасия Данииловна
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Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Фотеева Анастасия Данииловна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 2037-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 29.12.1874
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- дочь
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата смерти
- 29.12.1874
- Возраст (месяцев)
- 4
- Причина смерти
- от скарлатина
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 69
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 42 жен
Умерш. - Фотеева Анастасия Данииловна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Фотеев Даниил Петрович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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