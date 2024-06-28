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Титаев Илья Матвеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Титаев Илья Матвеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
2030-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
22.12.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 68
Полная запись МК
Счёт умерших: 38 жен
Умерш. - Титаева Евдокия Ильинична, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Титаев Илья Матвеевич, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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