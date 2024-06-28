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Вергизова Пелагея Абрамовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Пелагея Абрамовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2029-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.12.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
21.12.1874
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от скарлатина
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 68
Полная запись МК
Счёт умерших: 37 жен
Умерш. - Вергизова Пелагея Абрамовна, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Вергизов Абрам Герасимович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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