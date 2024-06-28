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Панкратов Яков Тихонович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Панкратов Яков Тихонович
Тип записи
о смерти
Номер записи
2013-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
19.09.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Палимовка, Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 65
Полная запись МК
Счёт умерших: 32 жен
Умерш. - Панкратова Надежда Яковлевна, дочь (с. Палимовка, Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Панкратов Яков Тихонович, государственный крестьянин (с. Палимовка, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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