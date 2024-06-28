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Лузаева Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Лузаева Мария Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
2011-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.09.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
02.09.1874
Возраст (недель)
5
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 65
Полная запись МК
Счёт умерших: 30 жен
Умерш. - Лузаева Мария Ивановна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Лузаев Иван Алексеевич, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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