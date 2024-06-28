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Быханов Василий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Быханов Василий Сергеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
2007-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
21.07.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 64
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 муж
Умерш. - Быханов Кирилл Васильевич, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Быханов Василий Сергеевич, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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