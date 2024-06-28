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Васякин Василий Семенович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васякин Василий Семенович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1994-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.04.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
28.04.1874
Возраст (месяцев)
9
Причина смерти
от колотья
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 63
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Васякин Василий Семенович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Васякин Семен Васильевич, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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