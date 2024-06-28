Полянских Пераскева Андреевна
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Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Полянских Пераскева Андреевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1985-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 02.04.1874
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- дочь-девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата смерти
- 02.04.1874
- Возраст (лет)
- 18
- Причина смерти
- от язвы
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
- Архивный код
- ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 62
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 9 жен
Умерш. - Полянских Пераскева Андреевна, дочь-девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Полянских Андрей Евдокимович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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