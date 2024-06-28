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Полянских Пераскева Андреевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Полянских Пераскева Андреевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1985-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.04.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
02.04.1874
Возраст (лет)
18
Причина смерти
от язвы
Священнослужители
Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 62
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 жен
Умерш. - Полянских Пераскева Андреевна, дочь-девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Полянских Андрей Евдокимович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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