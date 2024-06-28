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Тарасова Олимпиада Кузьминична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Тарасова Олимпиада Кузьминична
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1972-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.01.1874
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
03.01.1874
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от скарлатины
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , Исравляющий д. прич Покровский Василий
Архивный код
ГАОО (Оренбург), ф.389, оп.1, д.244, лист: 60
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Тарасова Олимпиада Кузьминична, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Тарасов Кузьма Васильевич, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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