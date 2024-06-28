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Гаршина Устинья Кассиановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Гаршина Устинья Кассиановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1970-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.12.1875
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
10.12.1875
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от младенческой
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И.Д.П. Покровский Василий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 632
Полная запись МК
Счёт умерших: 32 жен
Умерш. - Гаршина Устинья Кассиановна, дочь (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Гаршин Кассиан Пантелеймонович, государственный крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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