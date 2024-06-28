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Палатов Захар Максимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Палатов Захар Максимович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1961-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.10.1875
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
01.10.1875
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от поносу
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 630
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Палатов Захар Максимович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Палатов Максим Осипович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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