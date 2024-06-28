Сироткина Ульяна Семеновна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Сироткина Ульяна Семеновна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 1948-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 17.05.1875
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- дочь
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата смерти
- 17.05.1875
- Возраст (недель)
- 3
- Причина смерти
- от слабости в рождении
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика Покровский Василий
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 628
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 21 жен
Умерш. - Сироткина Ульяна Семеновна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Сироткин Семен Никифорович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.