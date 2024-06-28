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Сироткина Ульяна Семеновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сироткина Ульяна Семеновна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1948-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.05.1875
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
17.05.1875
Возраст (недель)
3
Причина смерти
от слабости в рождении
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 628
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 жен
Умерш. - Сироткина Ульяна Семеновна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Сироткин Семен Никифорович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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