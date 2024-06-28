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Денисова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Денисова Евдокия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1938-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.03.1875
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
22.03.1875
Возраст (месяцев)
4
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 627
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Денисова Евдокия Ивановна, дочь (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Денисов Иван Михайлович, мещанин (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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