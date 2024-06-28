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Дарья Феодоровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Дарья Феодоровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1928-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.02.1875
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
10.02.1875
Возраст (лет)
17
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 626
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Дарья Феодоровна, дочь-девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Феодор Денисович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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