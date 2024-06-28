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Евфросиния Васильевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Евфросиния Васильевна
Тип записи
о смерти
Номер записи
1919-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
03.01.1875
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдатка
Нас. Пункт приписки
с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика Покровский Василий
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.42, лист: 625
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Александра, дочь (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Евфросиния Васильевна, солдатка (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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