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Юшин Сергей Феодорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Юшин Сергей Феодорович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1905-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.09.1877
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
05.09.1877
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от коклюша
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иван
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.55, лист: 399
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 муж
Умерш. - Юшин Сергей Феодорович, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Юшин Феодор Ефимович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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