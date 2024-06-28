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Гостева Марина Павловна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Гостева Марина Павловна
Тип записи
о смерти
Номер записи
1889-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
12.08.1877
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
девка, государственная крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иван
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.55, лист: 397
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 муж
Умерш. - Гостев Никита, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Гостева Марина Павловна, девка, государственная крестьянка (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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