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Солдатов Иван Семенович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Солдатов Иван Семенович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1888-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.08.1877
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
10.08.1877
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от поносу
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иван
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.55, лист: 397
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 муж
Умерш. - Солдатов Иван Семенович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Солдатов Семен Ильич, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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