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Травкина Агафия Ивановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Травкина Агафия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
1854-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.01.1877
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
21.01.1877
Возраст (лет)
8
Причина смерти
от боли в животе
Священнослужители
Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.55, лист: 392
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Травкина Агафия Ивановна, дочь (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Травкин Иван Семенович, государственный крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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