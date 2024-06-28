Тарабаев Федор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарабаев Федор Ильич

Тарабаев Федор Ильич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Тарабаев Федор Ильич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1783-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.06.1878
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
27.06.1878
Возраст (недель)
2
Причина смерти
от поносу
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.61, лист: 588
Полная запись МК
Счёт умерших: 31 муж
Умерш. - Тарабаев Федор Ильич, сын (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Тарабаев Илья Феодорович, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close