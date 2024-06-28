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Баганов Никифор Захарович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Баганов Никифор Захарович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1767-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.06.1878
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
13.06.1878
Возраст (недель)
2
Причина смерти
от грыжи
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.61, лист: 586
Полная запись МК
Счёт умерших: 25 муж
Умерш. - Баганов Никифор Захарович, сын (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Баганов Захар Петрович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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