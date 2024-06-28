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Палатов Иван Елисеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Палатов Иван Елисеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1730-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
23.04.1878
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.61, лист: 581
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 жен
Умерш. - Палатова Васса Ивановна, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Палатов Иван Елисеевич, солдат (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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