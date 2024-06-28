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Иванов Аким Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Аким Петрович
Тип записи
о смерти
Номер записи
1727-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
16.04.1878
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
цыган, государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гаршино, Ефимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.61, лист: 581
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 муж
Умерш. - Иванов Илия Акимович, сын (с. Гаршино, Ефимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Иванов Аким Петрович, цыган, государственный крестьянин (с. Гаршино, Ефимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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