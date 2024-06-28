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Баганова Пелагея Филипповна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Баганова Пелагея Филипповна
Тип записи
о смерти
Номер записи
1718-с
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
23.03.1878
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдатка
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.61, лист: 579
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Баганова Ольга, дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать умерш. - Баганова Пелагея Филипповна, солдатка (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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