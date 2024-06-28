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Борисов Илья Яковлевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Борисов Илья Яковлевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
1702-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
06.12.1879
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.66, лист: 526
Полная запись МК
Счёт умерших: 32 жен
Умерш. - Борисова Татиана Ильинична, дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Отец умерш. - Борисов Илья Яковлевич, государственный крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1851 ст.
Неизвестно
Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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