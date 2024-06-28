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Фотиев Симон Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фотиев Симон Петрович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1696-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.11.1879
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата смерти
16.11.1879
Возраст (лет)
66
Причина смерти
от удушья
Священнослужители
Исповедывал: священник Благонадеждин Петр; Совершал погребение: священник Благонадеждин Петр , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.66, лист: 526
Полная запись МК
Счёт умерших: 24 муж
Умерш. - Фотиев Симон Петрович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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